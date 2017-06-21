Родители Фриске обжаловали решение суда по делу «Русфонда»

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Перовского суда Москвы Андрей Шаров.

"В суд 16 июня поступила апелляционная жалоба от Владимира и Ольги Фриске", — сказал он.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. "Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным "Русфонда", после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

Ответчиками по иску на 21,6 миллиона рублей являются мать и отец Ольга и Владимир Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон Шепелев. Представители мужа утверждали, что именно мать певицы обналичила указанную сумму со счетов, поэтому иск должен был быть заявлен именно к ней.