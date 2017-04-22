Мать Жанны Фриске обвинили в присвоении денег на лечение певицы

Об этом стало известно на заседании Перовского суда Москвы, который рассматривает иск «Русфонда» о взыскании с родных артистки 21,6 млн рублей. Суд постановил вызвать женщину на процесс для допроса, передает BFM.

Как заявил на заседании суда адвокат, представлявший интересы гражданского мужа певицы Дмитрия Шепелева, в результате проверки, «проведенной уполномоченными органами», было установлено, что деньги телезрителей были перечислены на три депозитных счета в Росбанке: рублевый, долларовый и евровый. «Деньги, находившиеся на текущем и депозитных счетах, были использованы на оплату лечения певицы. В то же время денежные средства на счетах в долларах и евро не использовались, — сообщил юрист. — Однако за две недели до смерти Жанны Фриске неизрасходованная часть благотворительной помощи была обналичена по доверенности матерью певицы Ольгой Владимировной Фриске». Как добавил адвокат, это также следует из постановления МВД об отказе в возбуждении уголовного дела, которое требовал завести «Русфонд» по факту хищения денежных средств неустановленными лицами.



Жанна Фриске

Аналогичную информацию сообщил Росбанк, в котором суд ранее затребовал сведения о движении денежных средств по счетам Жанны Фриске. «Таким образом, имеются разумные основания полагать, что в настоящее время неизрасходованная часть благотворительной помощи находится во владении Ольги Фриске», — заявил представитель Дмитрия Шепелева.

Адвокат ходатайствовал о вызове матери певицы в суд. «На сегодняшний день у нас к ней есть два вопроса: где находится неизрасходованная часть благотворительной помощи, и не желает ли Ольга Владимировна вернуть деньги «Русфонду». На этом наши судебные заседания могут и закончиться, если денежные средства будут возвращены Ольгой Владимировной», — сказал юрист.