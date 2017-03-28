Bob Dylan не получит деньги Нобелевского фонда, если не прочтет лекцию

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на блог "Из жизни академии" постоянного секретаря Шведской академии Сара Даниус.



Боб Дилан

1 и 2 апреля Боб Дилан выступит в Стокгольме с концертами, которые были запланированы еще до октября 2016 года, когда в шведской столице объявили новых Нобелевских лауреатов, поясняет она. "В связи с этим Шведская академия хотела бы сообщить, что в последние месяцы у нее не было телефонных разговоров с Бобом Диланом. Дилан тем не менее знает, что Нобелевская лекция должна быть прочитана не позднее 10 июня, если будет выплачена денежная составляющая премии. Об этом говорит устав Нобелевского комитета. Как он все же решит поступить - это его дело", - отмечает Даниус.

Она подчеркивает, что в любом случае Боб Дилан останется Нобелевским лауреатом по литературе.