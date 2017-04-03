Bob Dylan получил Нобелевку в камерной обстановке

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Дилан получил награду во время небольшого собрания, которое прошло днем в субботу, 1 апреля, в отеле рядом с конференц-центром, где Дилан позже выступил с концертом.



Боб Дилан

Церемония прошла в узком кругу в соответствии с пожеланиями певца. В ней участвовали только члены академии и сотрудники Дилана. По оценке других членов академии, Дилан остался доволен полученной наградой. Во время выступления он, однако, не упоминал про нее.

Для того, чтобы получить денежную премию в размере 8 миллионов крон (894 800 долларов), Дилан в течение шести месяцев начиная с 10 декабря должен выступить с лекцией. Он сказал, что не будет читать лекцию, но позже отправит записанную версию.