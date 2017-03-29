Bob Dylan согласился принять Нобелевскую премию

"Хорошая новость состоит в том, что Шведская академия и Боб Дилан решили встретиться на выходных. Академия тогда передаст Дилану Нобелевский диплом и Нобелевскую медаль, а также поздравит его с получением премии. В согласии с пожеланиями Боба Дилана это произойдет в камерной обстановке, никого из представителей СМИ там не будет, будут присутствовать лишь Боб Дилан и члены академии", - отметила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.



Боб Дилан

Вместе с тем отмечается, что у исполнителя также запланированы концерты в Стокгольме 1 и 2 апреля. Согласно установленным правилам, он должен выступить с Нобелевской лекцией, однако не сможет этого сделать. Поэтому достигнута договоренность о ее записи на видео с последующей передачей, сообщает Российская газета.