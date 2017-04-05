Дживан Гаспарян и Арто Тунчбояджян как душа Еревана

В сущности, это фильм документальный. Шестеро музыкантов, многие из которых знамениты на весь мир (Дживан Гаспарян, Арто Тунчбояджян, Малхас), а кто-то известен только внутри Армении ( Форш, Лилит Пипоян, Микаэл Восканян) ходят по своему любимому городу и рассказывают, рассказывают… Иногда играют. И всегда в Ереване.



Секстет Дживана Гаспаряна

Конечно, история кино знает много признаний в любви конкретному городу. Парижу, Москве, Нью-Йорку, Лондону, Рио… Но подход Данильянц, живущей в Москве и снявшей достаточно игровых и документальных фильмов, скорее - об атмосфере улиц Еревана. Она снимает их с вертолета и с детализацией до каждого камня дома, она говорит только с музыкантами, которых запросто можно представить музицирующими именно на улицах или в клубах Еревана — именно поэтому в нем нет академистов.

- Я задумала этот фильм еще в 2007 году, несколько лет обдумывала как фильм о Форше (Ваган Геворгян, известный армянский шансонье), - говорит режиссер Татьяна Данильянц. - Но не сложилось. Потом как-то поговорили с министром культуры Армении, мне пообещали финансирование, но тоже не сложилось. А потом сложился паззл как фильм о разных армянских музыкантах, фактически олицетворении Еревана. И тут же нашлось финансирование, за три года мы его сняли. Всех музыкантов снимали только в Ереване, это было важным условием. И ни один не отказался, несмотря на занятость!

В фильме Данильянц правду сложно отличить от вымысла. Музыканты рассказывают свои обычные музыкантские байки, камера скользит по камням древнего города, история то уходит в давнее прошлое — геноцид 1915 года или голод 90-х, то возвращается к кооперативным ларькам и прокуренным клубам Еревана сегодняшнего. Связующая нить — музыка. Избранные режиссером «шесть музыкантов» - это действительно люди не от мира сегодняшнего, они живут старым Ереваном с домино и нардами, играют музыку нарочито неактуальную. Превосходно записаны две композиции секстета (! - а не привычного квартета) Дживана Гаспаряна на темы народных армянских песен с воздуха на открытой ротонде. Забавно, что когда к Гаспаряну и Гаспаряну-младшему на улице подходят фотографироваться девушки, талантливого внука попросту не узнают и он скромно отходит в сторону...



Дживан Гаспарян-старший и Дживан Гаспарян-младший

Арто Тунчбояджян (Armenian Navy Band) исступленно делает авангардный перформанс с дюжиной духовиков где-то в Ереване, а потом горестно на ломаном английском сетует на судьбу армянина в недружелюбной Турции, и это тоже примета времени. Джазовый пианист-виртуоз Малхас (Левон Малхасян) рассказывает телеги о великом продюсере Columbia Records Джордже Авакяне, а потом гремит невероятным фортепианным соло в крошечном джаз-клубе. Или фантастический исполнитель на армянском народном инструменте тар Микаэл Восканян — сначала небрежно наигрывает соло где-то в горах подле Еревана, а затем играет страстно и технично в таком же маленьком клубе. Шансонье Форш признается, что в эмиграции в Аргентине у него «было все», но когда ребенок заговорил на ломаном армянском — тут же решил вернуться. Режиссер словно телескопом фиксирует приметы времени: эмигрантская нация, разбросанная по миру, но с любовью и трепетом берегущая каждую деталь своей ереванской жизни.

То, что режиссер из Москвы, скорее плюс. Взгляд не замылен. Она вцепляется во все атмосферные вещицы, которые торговцы кукурузой у оперного театра давно и не замечают. Она снимает старый Ереван 300 тыщ населения в новом миллионнике с поющими фонтанами, и видит его! А через музыку эта атмосфера передается и зрителю. Дживан Гаспарян говорит о высоком бескомпромиссном искусстве, бард Лилит Пипоян искренне поет мимо нот, Арто Тунчбояджян думает об авангарде, Форш поет нарочито доступные песни под видом блюз-рока… Они настолько разные, что они вместе. «Ереван — это мы», - именно этой песней заканчивается фильм.

В прокате с 6 апреля.

Вадим ПОНОМАРЕВ