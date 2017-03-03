Дживан Гаспарян стал героем фильма «Шесть музыкантов на фоне города»

Картина рассказывает о шести известных армянских музыкантах, навсегда вписанных своим творчеством в судьбу Еревана и ставших его символами. Героями полнометражного фильма стали всемирно известный музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян, лауреат премии «Грэмми» и World Music Award Арто Тунчбояджян, поэтесса, композитор и певица Лилит Пипоян, выдающийся пианист-виртуоз и джазмен Малхас, восходящая звезда, композитор, исполнитель музыки на таре Микаэл Восканян и шансонье Форш, любимый армянами всего мира. Их глазами и музыкой показан Ереван, который живет, подчиняясь своим особым ритмам и мелодиям. Музыканты говорят и поют о любимом городе, являя его зримую красоту и скрытую боль.



Кадр из фильма с Дживаном Гаспаряном

Исследовательский период занял у Татьяны Данильянц почти десять лет - с 2007 по 2014 год. Съемки фильма стартовали в сентябре 2014 года и длились с перерывами до ноября 2015-го. За это время был снят материал о жизни шести музыкантов и города, и найдена уже ставшая редкой хроника 90-х годов, времени «блокады и темноты», драматического периода в истории страны, о котором за пределами Армении практически никто не знает.

- Я встречалась с разными людьми, спрашивала мнения представителей самых разных профессий, чтобы понять, кого в Армении считают музыкальными символами Еревана, - рассказывает Татьяна. - С помощью фильма я и сама поближе познакомилась с городом. Меня здесь «зацепили» музыка и люди, которые становились моими друзьями, а еще архитектура и гармоничность Еревана.

По словам режиссера, у нее получился авторский фильм, в основу которого она положила свой собственный эстетический подход и собственное представление о Ереване.

Город и его музыка становятся в фильме Татьяны Данильянц единым целым. Картина «Шесть музыкантов на фоне города», в котором звучит много замечательной и разнообразной музыки, показывает Ереван не только как одну из неформальных «столиц» джаза, но и как один из самых музыкальных городов мира.

- Я думаю, если бы я не сняла этот фильм, Ереван не стал бы для меня таким родным. Когда работаешь над фильмом о городе, о его людях, он становится тебе роднее, - говорит автор.