Дживан Гаспарян-старший и Дживан Гаспарян-младший. Виртуозы

Сразу слышен этот очень искренний, как живой, эмоциональный голос дудука Дживана Гаспаряна.

В Дипломатическом зале Кремля случился особенный концерт под названием "Звучащие полотна. Айвазовский". Фонд «Бельканто» любит такие концерты, соединяющие различные инструменты с песчаными инсталляциями и разными конфигурациями. Здесь квартет Дживана Гаспаряна соединили с кроссовер-трио «Бельканто» (дудук, орган и сакс) и песочной анимацией Лилии Чистиной, действительно восхитительно профессиональной.

Трио «Бельканто» удивить не смогло. И дудук звучал не то чтобы скованно, но как-то не всегда уместно в таких ответственных произведениях, как «Вокализ» Рахманинова или темы дождя из «Времен года» Вивальди. Все-таки народный инструмент не подразумевает академически точный строй. Разве что в хрестоматийной «Арии» Баха солирующий дудук придал теме очаровательно армянский колорит.

Про квартет Дживана Гаспаряна сообщить что-либо новое сложно. Это гениальный коллектив во главе с гениальным музыкантом. Но именно в Кремле меня поразил даже больше его внук, Дживан-младший. Он уже давно играет хорошо, а вот в этот раз играл просто конгениально с дедом! Живя в солнечной Калифорнии, он словно набрался внутреннего солнца, виртуозно отточил свою технику. Когда старший Дживан уступил ему свое знаменитое соло к фильму «Последнее искушение Христа» - младший Дживан сыграл его столь психологически глубоко, столь темперированно точно и эмоционально правдиво, что мурашки по коже. Талантливый внук у дяди Дживана!

Кроме того, Дживан-младший присоединился к трио «Бельканто» в «Аве Мария» Шуберта, где он по очереди с Хосровом Манукяном сыграл знаменитую мелодию, - и это было тоже прекрасно.

Сам приезд великого Дживана Гаспаряна в Москву стал знаковым событием. Каждое его появление на сцене значимо и важно. Битком набитый зал Кремля аплодировал и аплодировал. Музыкант уже в возрасте, и тем ценнее, что он находит силы приезжать в Москву и дарить высочайшее исполнительское мастерство своего квартета.

Вадим ПОНОМАРЕВ