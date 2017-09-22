Дживан Гаспарян получил госнаграду Армении

Указом президента Армении ряд представителей различных сфер деятельности награждены государственными наградами.
В ходе церемонии награждения Серж Саргсян в том числе вручил награды известным армянским музыкантам.
Популярный армянский авангардный музыкант, композитор, обладатель премий Грэмми и World Music Award Арто Тунчбояджян получил звание Заслуженного деятеля культуры Армении.
Всемирно известному дудукисту Дживану Гаспаряну присвоена медаль первой степени "За заслуги перед отечеством".
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