Дживан Гаспарян получил госнаграду Армении

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Президент Армении Серж Саргсян в честь 26 годовщины независимости вручил государственные награды и поздравил деятелей культурыи других отраслей с Днем Независимости Армении.

Указом президента Армении ряд представителей различных сфер деятельности награждены государственными наградами.

В ходе церемонии награждения Серж Саргсян в том числе вручил награды известным армянским музыкантам.

Дживан Гаспарян
Дживан Гаспарян

Популярный армянский авангардный музыкант, композитор, обладатель премий Грэмми и World Music Award Арто Тунчбояджян получил звание Заслуженного деятеля культуры Армении.

Всемирно известному дудукисту Дживану Гаспаряну присвоена медаль первой степени "За заслуги перед отечеством".

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