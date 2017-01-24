Киркоров просит привлечь Маруани и Трунова к ответственности за клевету

"Мне позвонили сейчас и вызвали в отдел полиции на завтра к 18:00 для опроса по заявлению Киркорова о клевете", - сообщил ТАСС Трунов.



Игорь Трунов и Дидье Маруани

Маруани просил российский суд запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь", которая, по его мнению, является переработкой композиции Symphonic Space Dream, автором которой является французский музыкант, возместить ему ущерб от нарушения авторских прав, а также компенсировать моральный вред, взыскав с ответчиков солидарно 75,34 млн рублей. Кроме Киркорова, ответчиками по иску были заявлены автор песни Олег Попков, ООО "Филипп Киркоров продакшн", Sony Music Entertainment, группа компаний Roneеs, а также ВГТРК. После того как Мосгорсуд вернул иск заявителю, Маруани намерен обратиться в американский суд.

Маруани и Трунов были задержаны полицейскими вечером 29 ноября прошлого года в отделении Сбербанка в центре Москвы, где они собирались встретиться с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь". 28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и даже согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было, а с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.

В конце декабря следователь отказал Киркорову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве против Маруани и Трунова.