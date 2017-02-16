Защита Маруани добивается возбуждения дела против Киркорова

"Мы подали жалобу в Тверской суд Москвы, в которой просим признать незаконным постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Киркорова и вернуть материалы следователю для дополнительной доследственной проверки и принятия по ее результатам законного решения", — сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.



Дидье Маруани

Он также отметил, что в этой жалобе просит признать незаконным отказ возбудить дело против него самого и против Маруани.

"Мы также просим отменить решение об отказе в возбуждении дела против меня и Маруани, поскольку мы не согласны с основаниями, по которым дело отказались возбудить, но я бы не хотел сейчас раскрывать все подробности", — сказал Трунов.

По его словам, жалоба принята к производству, но дата ее рассмотрения пока не назначена.