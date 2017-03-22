В плагиат-скандале Кирковров-Маруани появятся новые имена

Более того, в числе фигурантов плагиат-скандала могут появиться новые громкие имена. Претензии в связи с нарушением авторских прав российскими исполнителями имеют еще целый ряд звезд мирового шоу-бизнеса – с таким утверждением выступил в интервью НСН из Парижа адвокат Маруани Игорь Трунов.



Игорь Трунов и Дидье Маруани

«В Париже мы провели ряд встреч со звёздами шоу-бизнеса, потому что проблема плагиата – достаточно острая для российского шоу-бизнеса. Разговор идёт не только о том, что Дидье Маруани имеет претензии в части авторского права, но и ещё ряд звезд мирового шоу-бизнеса имеет претензии к российским эстрадным исполнителям. Поэтому мы встречались с продюсерами, правообладателями и известными музыкантами (французскими и американскими)», - сказал Трунов.

Имена потенциальных участников спора ни с той, ни с другой стороны пока не разглашаются. Кроме, разве что Филиппа Киркорова. Ему собираются предъявить претензии в судебном порядке еще несколько зарубежных звезд, - сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Параллельно будут запущены ещё несколько исков в отношении Филиппа Киркорова от других звёзд французского и мирового шоу-бизнеса. Сейчас на стадии подготовки и завершающего оформления документов находится ряд исков», - заявил он.