Ольга Арефьева презентует новый альбом «Ангел и девочка»

В новом альбоме две параллельных линии: Девочка с её непростым земным бытием и легкомысленный Ангел-шалопай. Его существование - полеты с любимой космической кошкой Моа-Моа и отношения с Высшим Начальством. А вот Девочке на Земле пришлось явно нелегко. В конце сказки они, невзирая на разницу в масштабах, берутся за руки и уходят вдаль под мантрическое кружение странной фразы: «ждите весны и целуйте собак, ангел сметаны, ты ближе на год».



Ольга Арефьева

Музыканты поделились секретом, что сначала рабочими названиями двух альбомов были «Оптимизм» и «Депрессняк». И если вгоняющая в мороз по коже «Глина» - это «оптимизм», то чего же ждать от «депрессняка»?

Альбом «Ангел и девочка» получился с фирменной горько-сладкой арефьевской приправой сна и яви, чуда и обыденности, - сообщается в пресс-релизе группы. В альбом вошла песня «Помяните её», посвященная Янке Дягилевой.