«Оркестр Волынщиков Москвы» покажет «Закон Больших Чисел»

4 ноября на сцене Московского Международного Дома Музыки пройдёт презентация нового альбома первого профессионального оркестра волынок и барабанов в России - «Оркестра Волынщиков Москвы». Это второй альбом коллектива, включающий в себя разные стилистические концепции, объединённые под ёмким названием «Закон Больших Чисел».

«Закон Больших Чисел» будет представлен в виде двух концертов, сыгранных в один день на сцене театрального зала ММДМ.

В трек-лист нового диска вошли боевые марши и танцевальные мелодии Шотландии в традиционном для волынщиков оркестровом исполнении, авторские переложения популярной музыки, сыгранные в современных аранжировках и акустические треки сельской традиции, сыгранные камерным звуком, с использованием малой шотландской волынки, ирландского вистла, акустической гитары и кахона.

Бонус-треком представлена песня «Барабан», записанная ОВМ в стиле тяжёлый рэп. Композиция создана на стихи Роберта Бёрнса, в переводе Самуила Яковлевича Маршака, музыку написал художественный руководитель ОВМ Артемий Воробьёв. Видео с этим треком в сети уже приобрело скандальную репутацию.

- Мы постарались собрать в новом альбоме все возможные грани жанра шотландской волыночной музыки и даже немного больше, - рассказывает художественный руководитель «Оркестра Волынщиков Москвы» Артемий Воробьёв. - Само понятие Закон Больших Чисел в области волынок означает следующее: когда волынка звучит одна, она звучит хорошо, дуэт всегда звучит немного фальшиво или совсем грязно, если инструменты расстроены. А вот когда волынок много, то их строй сливается в одну широкую и красивую ноту. К презентации мы подготовили новые постановочные номера, всё будет сыграно с живым аккомпанирующим составом сессионных музыкантов, одних из лучших в Москве. Ну и в ОВМ у нас прибавление, впервые с нами на сцену выйдут два новых волынщика, 2 наших студента и выпускника нашего Московского колледжа волынщиков. Так зрителя порадуют наши специальные гости Академия Ирландского танца «Иридан» и клуб исторической реконструкции «Серебряный Волк». Дата презентации совпала с государственным праздником Днём Народного Единства, так что, на мой взгляд, всё это и есть Закон Больших Чисел! Сейчас активно готовимся к шоу и ждём зрителя в нашем зале.