«Оркестр Волынщиков Москвы» устроил трэш на стихи Бёрнса

Песня «Барабан» войдет в будущий альбом с пилотным названием «Закон Больших Чисел», который должен выйти в 2017 году. Риффы хард-роковых гитар и гулкие барабаны, провернутые реверсом такты из легендарного марша Scotland the Brave на волынках, знаменитый текст «Песня» великого шотландского поэта Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака, хриплый рык лидера оркестра Артемия Воробьёва — так «Оркестр Волынщиков Москвы» не звучал никогда. Возможно, это станет шоком для его преданных поклонников.



Лидер оркестра Артемий Воробьев в образе

- Я давно размышлял, как можно было бы положить этот стих Бёрнса на музыку. И по самому тексту, по его характеру мне было понятно, что настроение должно быть агрессивным и разрывным, - говорит Артемий Воробьёв. - Без тяжёлых гитар история воина-калеки не имела бы, на мой взгляд, нужного веса. Он орёт её, но не жалуется на жизнь! То есть он, даже без руки и ноги, - уверенная в себе боевая единица, а не жертва обстоятельств. Я слышал этот стих в исполнении Александра Ширвиндта в «Бенефисе Людмилы Гурченко». Это великие актёры, они играли комедийный водевиль. Но это несоответствие драматургии и характеру юмора самого Бёрнса!

В результате напряженной работы появилась шуточная песня «Барабан», передающая образ искалеченного воина, всегда готового по призыву боевого барабана вновь ринуться в атаку.

В интернете появилось вирусное видео песни «Барабан», снятое за один день. Музыканты прыгают с угрожающими жестами, бьют в барабаны, и больше напоминают трэшовых рэперов, чем солидных волынщиков. Видео уже обретает популярность в социальных сетях.

«Оркестр Волынщиков Москвы»

«Оркестр Волынщиков Москвы» п/у Артемия Воробьёва создан в 2004 году, и стал первым профессиональным оркестром в России, полностью состоящим из волынок и барабанов. Им создано множество этно-музыкальных шоу, выпущен сольный альбом «10 лет выдержки». Коллектив участвовал в крупнейших музыкальных событиях в России и за рубежом— фестиваль «Спасская Башня» на Красной площади, «Славянский Базар», «Волынки мира», День святого Патрика, Московский международный кинофестиваль, фестиваль КВН, гала-концерты «Фабрики Звезд» и «Универсальный артист» и др. Оркестр активно сотрудничает с Центральным оркестром министерства обороны РФ, Варварой, Мариной Девятовой, «Несчастным случаем», «Бурановскими бабушками», «После 11», Школой ирландского танца «Иридан» и др. «Оркестр Волынщиков Москвы» активно востребован на корпоративных и частных мероприятиях, ведёт активную концертную деятельность. На 2017 год намечен большой концертный тур «Оркестра Волынщиков Москвы» по России.