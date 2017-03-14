Оркестр Волынщиков Москвы: Волынка — всегда солист!

Первый профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов в России основан художественным руководителем Артемием Воробьёвым в 2004 году. За годы своего существования коллектив стал участником многих международных фестивалей, в их числе - фестиваль военных духовных оркестров «Кремлёвская Заря», «Спасская Башня», 33-й Московский Международный Кинофестиваль, «Славянский базар» и др.



Артемий Воробьев

- Два концерта, в ММДМ и клубе «Гренадин». Чем они будут отличаться?

- Это совсем разные концерты. 16 марта в ММДМ мы даём большой сольный концерт совместно с Академией ирландского танца Iridan, посвященный Дню Святого Патрика. Это программа для сидячего зала, особая постановка всех номеров и связок между ними. Будет сыграна часть старой, полюбившейся и известной нашим слушателям программы, а так же новые композиции, которые войдут в наш новый альбом под названием «Закон больших чисел».

18 марта в «Гренадине» - чуть более сжатая программа по времени, поскольку мы там выступаем совместно с группой «Аркаим». И там будут конечно же самые лучшие композиции за всю историю Оркестра Волынщиков Москвы. Поскольку это клуб, то совсем другой жанр! В целом, будет жарко! Приходите на оба концерта, и будет возможность сравнить нашу «зальную» и «клубную» ипостаси.



Оркестр Волынщиков Москвы

- Поскольку прозвучат композиции из нового альбома, это можно считать презентацией альбома?

- Нет, это еще не презентация. Альбом выйдет осенью нынешнего года, и тогда же состоится его презентация. Так же мы сделали с альбомом «10 лет выдержки» - открываем новый сезон презентацией.

- День Святого Патрика в Москве всегда ассоциируется с шествием людей в килтах по Новому Арбату. «Оркестр Волынщиков Москвы» будет принимать в нем участие?

- Мы неоднократно принимали участие в этом шествии. И в этом году будем.

- Будет ли исполняться на этих концертах ваша скандальная и почти запрещенная на ТВ песня на стихи Бернса «Барабан»?

- Конечно! Думаю, мы будем закрывать оба концерта именно этой песней. Она, кстати, пока ни разу не звучала со сцены. Мы записали ее на студии, выпустили вирусное видео, но ни разу еще не играли ее нигде. Так что уже очень хочется сыграть ее живьем!

- Поговорим о культуре волынок в России? В мире проходит множество пайп-фестивалей, помимо Дня Святого Патрика, но я не встречаю в списках участников ни одного пайпера из России. С чем это связано?

- Обычно это делается так: приезжаешь за свой счет на фестиваль, а далее организаторы оплачивают тебе проживание и питание. Если говорить о таких фестивалях, как эдинбургский Royal Edinburgh Military Tattoo или «Fringe», там организаторы полностью запрещают проектам продажу дисков со своей музыкой. Ты выйдешь в следующем году на фестивальном диске, и они сами будут его продавать. Но это самые статусные фестивали мира, как наша «Спасская Башня», например. Мы пока не доехали до этих фестивалей, но работаем в этом направлении. Для выступления на Эдинбургском татту нужна большая команда, по правилам участия, в пайп-бэнде должно быть минимум 12 волынщиков, у меня их сегодня пока только 6. Конечно, проекту необходим спонсор для таких поездок. С этим сейчас сам понимаешь, «весело»!

У нас был момент, когда наше видео Rock Medley, снятое в Питере, собрало 40 миллионов просмотров, если суммировать Youtube, Фейсбук и Вконтакте. Причем за первую неделю — 12 миллионов, и большинство зрителей — Америка, Европа, Австралия. Мы получили множество предложений, но в жизнь из международных поездок воплотилась на тот момент только одна — приглашение в Шанхай от шефа Royal Caribbean International на презентацию корабля Quantum of the Seas, прошедшего свою первую кругосветку. И мы выступили в шикарном концертном зале межконтинентального лайнера на церемонии закрытия кругосветного путешествия в порту на реке Янцзы. Ночью как раз там стоял тот самый густой туман, воспетый Гребенщиковым. Вид был такой: абсолютное молоко тумана и мистика!

В основном, конечно, мы востребованы в России и в странах СНГ. Сейчас мы сосредоточены на местном рынке. Мы держим высокую профессиональную планку, имеем свое лицо. В общем, работаем.

- О волынке как инструменте. Насколько возможно технически на ней расширить привычный диапазон, звучать как «передув» у трубачей вроде Артуро Сандоваля на октаву-две выше привычного? Или, наоборот, низкий регистр, как у тубы?

- Нет, это невозможно технически. У волынки есть один неоспоримый плюс — ее тембр мгновенно узнаваем и опознаваем, ни с кем не спутаешь. Если бы она звучала, как саксофон, хроматика и широкий диапазон – она потеряла бы свой определённый колорит. Любой национальный народный инструмент — узкодиапазонный, как правило. Он минималистичен по своей природе. 9 нот и еще 2 ещё ступени, чтобы сыграть минор, - это шотландская волынка. За рамки далеко не убежишь. Но зато как это работает и воздействует на слушателя!

Существуют электронные волынки Red Pipe, которые за счет контроллеров выдают любые звуки, хоть органа. По сути это миди-контроллер. Я как-то слушал интервью нашего виртуоза-балалаечника Алексея Архиповского, который долго экспериментировал с разными обработками, и сказал, что в какой-то момент потерял в этом разнообразии саму балалайку. И тут я с ним согласен. Стоит сделать из волынки некую синтетическую субстанцию, и я теряю волынку — зачем мне в руках миди-контроллер с аппликатурой волынки, если для этого существуют более удобные инструменты? Мне достаточно для этого рояльной клавиатуры, компьютерных программ и плагинов. Всё это я делаю на студии, когда создаю плэйбэк для ОВМ.

- Это очень консервативная позиция! Инна Желанная поет с кучей обработок, не теряя своего голоса. Да и Архиповский не отказался от них.

- Такова моя сегодняшняя позиция. Она может измениться. Всё меняется и это пройдёт... Когда я создавал Оркестр Волынщиков Москвы, то думал, что мы будем играть только волыночную классику. Однако жизнь показала, что люди хотят слышать еще и каверы, разные творческие обработки той же классики. И мы стали это делать. У нас в руках только живые инструменты. Мы не используем электронные волынки, дополнительных музыкантов или оркестров, - на сцене только живой звук волынок и барабанов, и живое давление в миксе с плэйбэком, там где это необходимо в нашем шоу.

- Мне очень нравится сочетание волынок и академической скрипки. В мире много таких примеров. А у ОВМ была когда-либо коллаборация с хорошей скрипачкой?

- Мы играли с оркестром Минобороны, там сидел целый симфонический оркестр скрипачек. Сейчас мы сотрудничаем с симфоническим оркестром «Глобалис», и летом будет представлена совместная программа с ними. 17 июня в Архангельском сыграем с «Глобалисом» абсолютно новую программу. «Глобалис» известен своими анплагтовыми симфоническими оригинальными работами со звездами российской эстрады, и мне они интересны именно своим симфоническим, но не совсем традиционным взглядом на музыку. Они каким-то способом всегда умело уходят от классического звучания оркестра, и умеют жанрово импровизировать. Музыка в жанре киноформата мне тоже сегодня очень интересна.

- Волынки ведь всегда в таких случаях звучат как часть духовой группы оркестра?

- Нет, совсем не так. Волынка — такой специфический инструмент, что он никогда не играет аккомпанемент. Мы можем «повисеть» на одной ноте, но эта нота зазвучит так, что просверлит всем голову. Специфика волынки в том, что ее звук находится на пределе пика эмоционального восприятия. Плюс динамическая мощь в 108 децибел у каждой «дудки». Она всегда звучит или как знак восклицания, или как знак вопроса на очень повышенных тонах. Волынка — всегда солист. В силу своей природы волынка всегда ведет тему, как жирный шрифт сквозь весь текст. Иногда даже между строк.

При совместной игре волынщиков с симфоническим оркестром достаточно стандартное решение обычно такое. Если надо показать симфоническую красоту, волынка смолкает. Когда надо что-то подчеркнуть — она тут. Она как толстый слой колбасы в сэндвиче. Как эпический гигантизм, который в ее случае оправдан.

- Много ли симфонических произведений, которые написаны для волынки с оркестром?

- Довольно много. Из современных — самый известный коллектив волынщиков в мире Royal Scots Dragoon Guards в 1973 году записал Amazing Grace в симфонической обработке, и это самый популярный трек в нашем мире волынок, под нее похоронили множество полицейских и пожарников. Highland Cathedral, «Оду к радости» Бетховена постоянно переигрывают оркестры волынщиков. Это самые хиты.

Американский волынщик Lars Sloan из группы Rogues of Scotland написал красивое произведение Cullen Anderson, которое мы играем. Я сделал эстрадно-симфоническую аранжировку, получился симфон с эпик-роковым финалом, и это живет.

- Вернемся к новому альбому. В «10 лет выдержки» пели Варвара и Марина Девятова. Будете и в новый приглашать известных артистов?

- Как и с прежним альбомом, мы понимаем, что надо охватить разную аудиторию, в том числе ту, которая не привыкла слушать волынку вообще. Рок-хиты или русская народная песня — все равно достаточно узкие жанры. Поэтому в этот раз будут представлены кино-симфонические треки, электроника house-trance, будет представлен акустический камерный звук — флейты, гитары, вистл, кахон… Звезд тоже обязательно пригласим, как раз сейчас приступаем к записи дуэтов. Но пока имен озвучивать не будем. Пусть это останется пока загадкой, которая станет приятным сюрпризом!

16 марта, 19.00 — театральный зал Московского Международного Дома Музыки.

18 марта, 19.00 — клуб Grenadine (бывший клуб А.Козлова).

Гуру КЕН