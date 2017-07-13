Тамара Гвердцители: Для женщины важно иметь профессию!

На площади перед Летним амфитеатром Витебска в рамках фестиваля «Славянский базар» прошла торжественная церемония закладки именной звезды Тамары Гвердцители.

Потом состоялась пресс-конференция, на которой певица рассказала о том, что волнует ее сейчас.

- Мне главное, чтобы на записи звучал голос. И все что звучит, подчинено голосу — весь инструментал тоже. Единственный инструмент, который воспроизводит душа — голос. Понятно, что у радиостанций есть свои требования. Но я при записи слушаю голос, у меня за плечами десятилетия сотрудничества с моим звукорежисером, он хорошо понимает меня.

Тамара Гвердцители рассказала о том, как сочетаются русский и грузинский язык в ее жизни.

- Русский язык — язык моих предков по материнской линии, бабушка родилась в Одессе. Я постоянно привожу из Витебска разные сувениры, сделанные руками белорусских мастеров. Вы подумаете, у меня большой дом? Совсем нет. Но я нахожу место для них, они согревают меня.

Недавно Гвердцители выпустила альбом песен на идише «Momele», посвященный своей матери.

- Многие из этих песен я слышала в детстве, дед-одессит пел их у нас дома. Они на идише. Была идея воссоздать эту домашнюю трагическую атмосферу в доме, люди через 8 дней после начала войны эвакуировались из Одессы. Я думала о том, как они переживали потерю родного дома. Это то немногое, что люди могут сделать для своих мам, - петь песни из детства. Я посвятила этот альбом моей маме. Мне дорога эта память, и ценно, что это произошло, что это все-таки случилось.

Еще певица рассказала о своей самоорганизации.

- У меня тоже бывают трудные дни. Для женщины важно иметь профессию, заниматься своим делом. Не только дарить добро, но быть в профессии. Такой век. Надо справляться со своими чувствами. И набираться сил, чтобы преодолеть новые сложности…

Очень тепло Гвердцители рассказала об общении со своей прабабушкой-княгиней.

- У меня интернациональная семья, мы отмечали все праздники, тихо или громко. Прабабушка моя, княгиня, много беседовала со мной, рассказывала истории из своей жизни. Светлые рассказы заканчивались у нее на 1917 году, все более позднее — она или уходила от ответов, или старалась поменьше рассказывать мне про военное время. Она была сдержанна, но в этом было много темперамента, боли, сожаления. Не за себя, за каждого человека. Она прекрасно общалась с простыми людьми, она никогда не говорила слово «прислуга», всегда говорила «помощница». Два года она училась в Париже, это тоже наложило отпечаток. Я видела ее манеры, ее поведение, ее отношение к людям. Это дорого моему сердцу, и наложило отпечаток на всю мою жизнь. Ее взгляд, ее руки, ее осанка — это было уникально, только великие империи создавали таких людей. Так что у меня семья не была типично-советской.

И не обошлось про вопросов о женской красоте.

- Красота на сцене не мешает, она дает импульсы партнерам на сцене. Она мешает в общении с людьми, иногда сложно понять, как общаться. Хорошо, что иногда не думаешь, как ты выглядишь. Раньше я думала, что же мне петь спустя десятилетия? Теперь я загадываю только на год вперед. Моя профессия делает меня счастливее. Выглядеть хорошо и быть симпатичной — это дает большие возможности для развития и радость внутри.

Гуру КЕН

Фото - Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ