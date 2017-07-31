Федор Чистяков не вернется в Россию

Об этом он сообщил «Новой газете» в понедельник, 31 июля.

«Можешь считать это интервью моим официальным заявлением об отъезде из страны. Мне просто не оставили выхода», — сказал исполнитель.

Чистяков не вернется из США, куда приехал с туром. По словам артиста, накануне отъезда состоялся судебный процесс, запретивший организацию «Свидетели Иеговы».

«Для меня это было шоком. Вероятность того, что я не вернусь из американского тура, начала сильно возрастать. А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение», — заявил 49-летний музыкант.



Федор Чистяков

По его словам, проект «Федор Чистяков Бэнд» продолжит свое существование. «Изменилось только место моего физического пребывания, ничего более не меняется», — подчеркнул Чистяков.

Lenta.ru