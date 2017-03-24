Фильм о Федоре Чистякове выложен в сеть

Лента повествует о музыканте Фёдоре Чистякове (создателе группы «НОЛЬ», а ныне успешном сольном исполнителе). Это тот редкий случай, когда известный артист откровенно рассказывает «на камеру» о самых непростых событиях своей биографии.

Заполучив такой материал современные телевизионщики часто сводят весь итог до банальной «желтухи», отбивая тем самым у других артистов всякое желание давать предельно честные интервью.

«Чистяков trip» ценен как раз тем, что его авторы не стали гоняться за сенсациями и вырвать что-либо из контекста, а дали герою возможность высказаться. При этом фильм не стал скучным монологом, а, благодаря музыкальным фрагментам и свидетельствам очевидцев, смотрится на одном дыхании, - говирится в описании к фильму.