Федор Чистяков показал «Белые лилии»

Опубликованный концертный клип называется «Белые лилии», пишет "Репродуктор". Эта композиция является заглавной в альбоме «Блюз кубинского негра», записанном в 2001 году. В этот период Федору аккомпанировали Алексей «Николс» Николаев, Иван Жук и Игорь Рудик.

На официальном сайте Федор Чистяков пишет, что на самом деле эта песня является переводом композиции «Tormentos» Ибрагима Ферейра. Видеозапись исполнения была сделана в 2002 году во время выступления коллектива в московском клубе «Китайский летчик Джао Да».