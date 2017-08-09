Федор Чистяков презентует концертник «Rock, blues & Drive»

Музыкант опубликовал трейлер концерта, а в свободный доступ на Youtube обещает выложить его 10 сентября 2017 года.

Концерт, о котором идёт речь, состоялся в петербургском клубе «Космонавт» 13 мая 2017 года. Как сказано в официальном пресс-релизе, «по мнению многих, это было одно из лучших концертных представлений в новой истории Фёдора».

Выступление прошло в двух отделениях, а состав музыкантов был усилен бек-вокалистками Анной и Марией. Кроме того, в концерте приняли участие блюзовый гитарист Иван Жук и известный Московский харпер – Владимир Кожекин. Специальный гость вечера – Сергей «Чиж» Чиграков.

Также стоит отметить, что в тот вечер состоялось первое исполнение песни «Сорвало башню», написанной незадолго до этого. В ходе выступления также впервые была качественно записана песню «Харлей Дэвидсон».

Онлайн-премьера фильма-концерта запланирована на 10 сентября. Однако самые преданные и нетерпеливые поклонники Федора Чистякова могут посмотреть его уже сегодня. О том, как это сделать, можно прочесть на официальном сайте музыканта, пишет Репродуктор.