Федор Чистяков отменил гастроли по России

«Я не поеду в Россию. Сейчас я не поеду туда. Концертов не будет», – заявил музыкант.

По словам Чистякова, для осуществления гастрольной поездки не было никаких проблем, но произошли события, которые «окончательно ломают все».

В качестве одной из причин музыкант назвал сокращение деятельности американского консульства в России. «Для меня это означает, что получение мной визы, позволяющей мне въезд обратно в США, ставится под очень большой вопрос», – пояснил Чистяков.

Он отметил, что это все было решаемо, хотя и создавало много проблем, но затем произошло событие, от которого «становится еще хуже» – арест, следствие и судебное разбирательство над режиссером Кириллом Серебренниковым.

«В конце концов я элементарно опасаюсь. Я нахожусь в категории риска. Есть объективные причины», – добавил Чистяков.