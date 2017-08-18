«Ноль» готовит новый альбом

Группа «Ноль», спустя двадцать пять лет после записи предыдущей пластинки, вновь работает над новыми песнями.



Федор Чистяков

«Это будет альбом, состоящий из совершенно новых песен, это будет новый материал. Возможно, в него войдут одна или две песни, которые были написаны раньше, но широко опубликованы не были. Возможно, нет. Пока еще трек-лист утверждается. Больше всего по звучанию это будет похоже на сингл «Время жить», который недавно вышел и который мы записали вместе с Алексеем Николаевым, с которым, собственно говоря, мы и начали группу «Ноль». И этот альбом выйдет под лейблом «Ноль», - рассказал НСН артист.