Кипелов готовит альбом с «достойными песнями»

«Да, мы готовим сейчас к выпуску новый альбом, слава богу, мы на финишной прямой. Не все просто происходит в этой жизни, но я думаю, что будет хороший альбом, с достойными песнями. «Косово поле» тоже войдет в этот альбом. И поэтому с нетерпением ждем, когда же мы все это закончим и мы, наконец-то, поедем в тур. В этом году у нас было не так много концертов – мы в основном занимались новым альбомом», - рассказал НСН Валерий Кипелов.



Валерий Кипелов

Тур, посвященный новому альбому группы «Кипелов», стартует в начале октября и уже расписан до декабря. В Санкт-Петербурге новые песни можно будет услышать 21 октября, а в Москве – 27.