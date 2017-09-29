«Кипелов» выпустил «Звезды и Кресты»

В альбоме «Звезды и Кресты» есть боевики, мистические песни и классические тяжёлые баллады. Работа над новым материалом велась долго и кропотливо. Была проделана серьезная работа над текстами к новым песням, т.к. этому аспекту уделяется особое внимание. По традиции, вопросами лирики занималась Маргарита Анатольевна Пушкина. Альбом получил свое название исходя из заглавной песни «Звезды и Кресты».

Валерий Кипелов: «Замечательный текст написала Маргарита Пушкина. Сейчас много дебатов в отношении нашего прошлого, и кто-то принимает его, а кто-то нет. В этой песне мы выражаем свою позицию относительного этого вопроса. Мы говорим, что принимаем Россию и со звездами и с крестами, она любая нам дорога. Это наша история, и никогда мы не откажемся от того, что было. Да! Были непростые времена, тяжелые времена, кровавые времена, разные периоды нашей истории, но это наша страна, это наша мать, и поэтому мы принимаем ее как мать, вот такую, какая она есть!»

Александр Манякин: «Альбом не является концептуальным, в нем есть разносторонние песни: есть и блюз, и рок-н-ролл, и, конечно, наши традиционные боевики и баллады. Впервые, мы целиком записали альбом на студии «Мосфильм», я остался доволен результатом записи барабанов, работалось очень комфортно».

Вячеслав Молчанов: «Для меня это был большой опыт в написании аранжировок, так как в этом альбоме было проведено колоссальное количество работы в этом направлении: от симфонического оркестра и фольклорной музыки до игры на клавишных и работе со звуковыми эффектами».

Андрей Голованов: «Любопытно, что впервые в истории группы «Кипелов» идею и фрагмент мелодии на песню «Выше» изначально принес наш барабанщик Александр Манякин. Впоследствии в нашем с ним тандеме и при участии всего коллектива получился жесткий рок-н-ролл». Алексей Харьков: «Сведение альбома группа снова доверила Mike Plotnikoff. Мы с ним уже притёрлись, работая над предыдущими релизами, и хорошо друг друга понимаем. Также, Mike любезно согласился выступить саунд-продюсером записи, что позволило существенно улучшить качество исходного материала. С оформлением нового альбома было много идей и проб, но до конца нас ничего не удовлетворяло. В конце концов дизайн обложки мы доверили Andreas Marschall (Kreator, In Flames, Blind Guardian). Оформление делюкс издания и буклета выполнил бессменный Константин "Bonez" Викторов».

Напомним, что еще в 2014 году занавес ожидания приоткрыла песня «Косово поле», прозвучавшая на концерте в «Арена Москоу» в непривычном для группы стиле. Эта песня заняла лидирующие позиции в хит параде Чартовой Дюжины на Нашем Радио. Впереди большой гастрольный тур по всем регионам России и ближнего зарубежья. Музыканты репетируют новую концертную программу, и параллельно идёт работа над сценическими элементами шоу.

Помимо продажи в цифровом виде, «Звезды и Кресты» будет выпущен в следующих вариантах:

- Deluxe Limited (номерные, 300 шт): MediaBox (тиснение фольгой), кулон, USB Flash, DG-Pack 6 стр, буклет.

- Deluxe: MediaBox, кулон, USB Flash, DG-Pack 6 стр, буклет 20 стр.

- Подарочный: DG-Pack 6 стр, буклет 20 стр..

- Винил (2 LP)