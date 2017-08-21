«Кипелов» выпустит «Звезды и Кресты» осенью

«Звезды и Кресты» получился очень интересным и разноплановым, в нем есть боевики, мистические песни и классические тяжёлые баллады. Работа над новым материалом велась долго и кропотливо. Была проделана серьезная работа над текстами к новым песням, так как этому аспекту уделяется особое внимание. По традиции, вопросами лирики к альбому занималась Маргарита Анатольевна Пушкина. Альбом получил свое название исходя из первой песни «Звезды и Кресты».



Кипелов

Валерий Кипелов: «Замечательный текст написала Маргарита Пушкина. Сейчас много дебатов в отношении нашего прошлого и кто-то принимает его, а кто-то нет. В этой песне мы выражаем свою позицию относительного этого вопроса . Мы говорим, что принимаем Россию и со звездами и с крестами, она любая нам дорога. Это наша история, и никогда мы не откажемся от того, что было. Да, были непростые времена, тяжелые времена, кровавые времена, разные периоды нашей истории, но это наша страна, это наша мать и поэтому мы принимаем ее, как мать, вот такую, какая она есть!».