«Кипелов» назвал дату релиза альбома «Звезды и Кресты»

«Звезды и Кресты» получился очень интересным и разноплановым, в нем есть боевики, мистические песни и классические тяжёлые баллады. Работа над новым материалом велась долго и кропотливо. Была проделана серьезная работа над текстами к новым песням, т.к. этому аспекту уделяется особое внимание. По традиции, вопросами лирики занималась Маргарита Анатольевна Пушкина. Альбом получил свое название исходя из заглавной песни «Звезды и Кресты».



«Звезды и Кресты»

Альбом выйдет на лейбле «Навигатор Рекордс». Помимо продажи в цифровом виде, «Звезды и Кресты» будет выпущен в следующих вариантах:

- Deluxe Limited (номерные, 300 шт): MediaBox (тиснение фольгой), кулон, USB Flash, DG-Pack 6 стр, буклет.

- Deluxe: MediaBox, кулон, USB Flash, DG-Pack 6 стр, буклет 20 стр.

- Подарочный: DG-Pack 6 стр, буклет 20 стр..

- Винил (2 LP)

Предзаказ Deluxe Limited и Deluxe можно сделать уже сегодня:

http://bit.ly/2eV6wq4 - Deluxe Limited

http://bit.ly/2wy5cCO - Deluxe