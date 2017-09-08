Макс Покровский назвал всех «Судаками»

Клип снимался в Америке, и в нем лидер группы рекомендует не стесняться и, если что, говорить людям прямо и на чистом русском языке: «Ты судак!».

Макс Покровский: «Судаков вокруг много, а говорить об этом в глаза никто не решается! Поэтому мы решили облегчить всем жизнь и выпустить песню, которую теперь им можно спеть!»

Перед выходом нового альбома «Материки моей планеты» группа «Ногу свело!» готовится презентовать рекордное количество клипов, а сам Макс Покровский запустил специальный канал на YouTube под названием «Судак ТВ». Презентация альбома пройдет 26 октября в московском Главclub Green Concert, а 29 октября музыканты сыграют в Санкт-Петербурге в клубе Aurora.