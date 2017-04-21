«Ногу свело!» записали летним хит «Туда-сюда»

Поклонники по достоинству оценят легкую и остроумную композицию, написанную в лучших традициях Макса Покровского и его команды. Новый трек обещает стать настоящим летним хитом.

За все время существования группы, они не устают экспериментировать со стилем и музыкой, в результате таких экспериментов и появилась песня "Туда-сюда". Вот, что о создании композиции говорит лидер коллектива Макс Покровский: «Мы очень долго размышляли, в какую сторону должно склониться звучание песни «Туда-сюда». С одной стороны хотелось, чтобы это была рок композиция, с другой, чтобы она стала бесшабашной, в каком-то смысле фестивальной, и даже цыганской. Вот так мы и метались, туда-сюда. В итоге название песни отражает не только ее тему, но и процесс создания. А что из этого получилось, послушайте сами.»



Ногу свело

Песня “Туда-сюда” - первый сингл с тринадцатого альбома группы «Материки моей планеты», который будет представлен публике в октябре 2017г. После группа отправится в тур с новой программой.