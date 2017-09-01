Макс Покровский запускает телеканал

В течение 2-х месяцев в «рыбные дни» там будут появляться новые выпуски, а также состоятся премьеры сразу 4-х видеоклипов группы.

13 октября группа «Ногу свело!» выпустит новый альбом «Материки моей планеты», в который войдут ироничные и бесшабашные песни, созданные в духе раннего творчества коллектива и более чем актуальные сегодня. Важно, что за каждой внешней шуткой у «Ногу свело!» всегда есть серьезный бэкграунд, и новый альбом продолжит эту традицию как уникальный сборник «басен XXI века». Как и в классике этого жанра, в сюжетах новых песен есть множество ярких персонажей, которые создают целый концептуальный мир вокруг пластинки. Об этом мире и его героях Макс Покровский и расскажет на собственном канале «Судак ТВ».

Макс Покровский: «Мы официально запустили на Youtube «Судак ТВ»! Каждый четверг, в так называемый «рыбный день» будет новый выпуск, в котором я смотрю на наш сумасшедший мир через «рыбий глаз» и тем самым возвращаю искаженную реальность к ее нормальному состоянию. Самые абсурдные явления получат объяснения, самые нелепые ситуации получат соответствующие комментарии.

Я очень много снимаю в дороге, наблюдаю за людьми, фиксирую на видео – все это и станет основой «Судак ТВ». Предположу, что дальше такие сюжеты для блога начнут к нам приходить и от подписчиков, так что над возвращением к адекватной реальности будем трудиться все вместе! Подписывайтесь!»

Для нового альбома группа «Ногу свело!» сняла рекордное количество клипов. Видео на песню «Игры с огнем» уже появилось летом, а еще 4 клипа выйдут на канале в начале осени. Премьера первого видео к синглу «Судак» состоится 8 сентября. А презентация альбома пройдет 26 октября в московском Главclub Green Concert, 29 октября музыканты сыграют в Санкт-Петербурге в клубе Aurora. Подписаться на канал и следить за Судак ТВ - https://www.youtube.com/user/NoguSvelo1