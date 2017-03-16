Макс Покровский стал лицом бренда модной одежды

11 марта в Москве, в торговом центре «Европейский», Макс Покровский презентовал новый сингл «Судак» с будущего альбома группы «Ногу свело!». Песня с запоминающимся мотивом имеет все шансы стать хитом грядущего сезона.



Макс Покровский. Фото - Сергей Дурноглазов.

Мероприятие прошло в магазине брендовой одежды Affliction, где эпатажный певец появился в капюшоне, с огромным магнитофоном на плече и оранжевым рупором в руках. За ним следовали музыканты и представители прессы. Их ждала пресс-конференция с Максом Покровским, который совсем недавно стал официальным лицом бренда. Исполнитель рассказал о своем творческом союзе с Affliction, который получился очень ярким и даже несколько дерзким благодаря бунтарскому имиджу Макса и небанальной одежде марки. Подробнее о философии Affliction рассказала Ирина Бондарь, генеральный директор бренда в России. Ведущим вечера стал Павел Акимов, руководитель направления по развитию бизнеса Affliction.

Поклонники творчества группы «Ногу свело!», собравшиеся у дверей магазина, после пресс-конференции приветствовали кумира, фотографировались с ним и брали автографы рок-звезды.