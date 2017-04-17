На Максима Галкина обрушилась критика за яркую одежду в храме

В канун Пасхи шоумен вместе с примадонной отправились в Израиль в храм Гроба Господня, куда каждый год верующие приезжают в ожидании сошествия Благодатного огня.

Опубликованная в Инстаграме фотография вызвала негодование подписчиков Галкина.

Максим был одет в ярко-жёлтые брюки и ярко-зелёный пиджак. По мнению пользователей социальной сети, в храм нужно одеваться поскромнее. В комментариях к фотографии критики писали «цыплёнок», «попугай», «клоун», «пасхальное яйцо» и другие ядовитые комментарии.

Несмотря на то, что в комментариях нашлись защитники артиста, редакция newsmuz.com рекомендует обратить внимание на более скромные пиджаки и приводит рекомендации православных иерархов:

«На встречу с Богом идут, как на праздник, одеваясь в самую лучшую одежду. При этом, избегают «кричащих» цветов, раздражающих глаза окружающих. Женщины одеваются в церковь по-женски: юбки до колен или ниже, закрытые плечи, спина и область груди. Брюки нежелательны, как и обилие косметики. Мужчины должны одеваться по-мужски: лучше в классический костюм или брюки и рубашку. Не стоит приходить в майках и шортах, а также спортивных костюмах».