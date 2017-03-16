Ольга Арефьева, 2017.

Жанр: рок, прогрессив-рок, регги-рок, бардовская музыка.

И полгода не прошло с выхода альбома «Глина», и неожиданно — новый релиз. Если пишется, надо выпускать. Одна из лучших вокалисток русского рока давно герметизировалась, обросла собственным мирозданием и экосистемами — тут и давно не звучащий по радио «Ковчег», и пластический театр Kalimba, и фантастически живой фейсбук. Арефьева брезгливо отстранилась от текущей суеты сует, и строит свой собственный мизантропический Вавилон.



Ольга Арефьева и «Ковчег» - «Ангел и девочка»

Про новый альбом надо знать главное: он и о политике. Не впрямую, конечно, но. Смысловое наполнение текста чрезвычайно важно в координатах мира Арефьевой: она буквально один из лучших русских рок-поэтов, наряду с Умкой, «Ундервудом» или «Сплином». И если она поет про «Успей отбиться от рук, Узнать, кто враг и кто друг» или «К нам свободу подпускали лишь на расстоянье выстрела» - то обрисовывает крайне выразительные картины, исчерпывающе совпадающие с умонастроениями либерального интеллигента из условных Хамовников. Тут и «свистели у виска глаза пустые телевизора», и «в газетах писали, что все хорошо», и традиционно-дауншифтерское «подкидают этот край невеселый, неласковый — и на юг», раз уж «я не стала звездой, потому что мне влом».

Для музыкальной стилистики это сгущение текста оборачивается нарочитым упрощением фактуры во имя главного — текста. Выпускница Гнесинского института даже отказывается от мелизмов — опеваний, тремоло и всего остального, чтобы уложить тонны важного текста в нерастягивающиеся такты. Разве в стихах с короткими строчками («Корабль», «Птица серая», «Команда Грусть»), и то неохотно. От экспериментов с тембром и обертонами вовсе отказывается. Ужасно грустно, что это так — вокальный арсенал Арефьевой на порядки богаче того, что есть в альбоме, и это просто физически чувствуется. Очень хотелось бы услышать вокальную мощь Арефьевой во всей красоте и великолепии.

А песням все эти профессиональные заморочки никак не мешают. Металлические нотки очень идут этим горьким песням, словно Жанне д’Арк в одноименной песне. «Ковчег» балансирует между акустическим роком, диксилендом, блюзом и прог-роком, - и это всегда очень далеко от ныне актуальной музыки. Виолончель Петра Акимова бесстрашно берет на себя все солирующие партии, переливчатая как ртуть, а гитара Сергея Индюкова находит выразительные штрихи в каждом из жанров. «Корабль» и вовсе заканчивается восхитительным многоголосием «Господи, помилуй!» на латыни.

В этой тотальной герметичности есть свои плюсы и свои минусы. На радио вновь не попадет ни одна песня из альбома «Ангел и девочка». Поклонники Арефьевой вновь убедятся в ее многогранности и таланте. Но если вы спросите меня, зачем было отказываться от стилистических вокальных инноваций вроде Эда Ширана и Адель, или духа инструментовок Coldplay, - я не знаю ответа. У Арефьевой музыканты такого класса, что сыграют все, они наслушанные. Но в любом случае — альбом прекрасен внутри того внутреннего Вавилона, что выбрал слушатель. Это мощное эстетическое высказывание, прежде всего поэтическое.



Выйдет на море и двинется вброд,

Дырочку в сердце зубами зажав,

Топнет на птиц и рыб шуганет

Дырочкой в сердце в форме ножа.

(«Ангел сметаны»)

Разве не прекрасно?

Оценка: 8 из 10.

Гуру КЕН