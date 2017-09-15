Три победителя «Новой волны» разделят приз в ₽6 млн

Победители разделят между собой призовой фонд — шесть миллионов рублей, сообщили организаторы на церемонии закрытия конкурса.

Группа DoReDos (Молдова), артисты Сардор Милано (Узбекистан) и Эрна Мир (Армения) разделят между собой призовой фонд конкурса в 6 миллионов рублей. По итогам конкурсных дней, участники набрали одинаковое количество баллов — 362. Второе место конкурса завоевала Сюзанна Мелконян из Армении, на третьем оказалась представительница Вьетнама певица Лилу.

Как рассказали ведущие церемонии закрытия, это уникальный случай в истории "Новой волны".

Еще несколько конкурсантов были отмечены специальными призами. Так, приз железнодорожников получил Стас Море (Россия). Приз телеканала "МУЗ ТВ" достался Саше Санте (Россия). Зрительские симпатии были отданы Рустему Жугунусову из Казахстана.