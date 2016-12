Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Sun.

В 1997 году Панайоту скончалась от рака. В том же году Майкл купил семейную могилу на кладбище в Хайгейт на севере Большого Лондона.

По словам источников, музыкант говорил, что хотел бы быть похороненным рядом с матерью.

Также утверждается, что на похоронах Майкла может выступить его друг и коллега Элтон Джон. Об этом пишет Mirror. По некоторым данным, Джон якобы исполнит их совместный хит Don't Let The Sun Go Down On Me.