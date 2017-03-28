Бойфренд Джорджа Майкла намекнул на его похороны

По крайней мере, так предполагают светские обозреватели, пишет Kleo.ru.

На похороны Майкла намекнул его бойфренд Фади Фаваз. Мужчина опубликовал в соцсетях снимок церкви Биконсфилд, что на Хайгейтском кладбище Лондона. Судя по тонам фотографии, снимок был сделан поздно вечером.





Поклонники покойного артиста предположили, что похороны состоялись ночью, во избежание появления непрошеных гостей вроде журналистов и преданных фанатов.

Ранее сообщалось, что Майкл будет похоронен рядом с могилой его матери Лесли Ангольд (женщина скончалась от онкологии в 1997 году). Участок был подготовлен заранее, но дата похорон держалась в тайне.