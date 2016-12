Умер George Michael

«С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует»,— приводит Би-би-си слова агента по рекламе артиста.

Отмечается, что господин Майкл умер у себя дома. На данный момент официальная причина смерти не установлена, при этом издание Billboard сообщает, что певец умер из-за сердечной недостаточности. По словам представителей полиции, «подозрительных обстоятельств» не было.

Британский певец Элтон Джон, исполнивший вместе с Джорджем Майклом песню «Don"t let the sun go down on me», сообщил, что скорбит в связи со смертью друга. «Я глубоко шокирован. Я потерял любимого друга — самую добрую и щедрую душу и блестящего артиста. Мое сердце с его семьей, друзьями и всеми фанатами»,— написал певец у себя в Instagram. Также соболезнования выразили музыканты Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс.

Мэр Лондона Садик Хан в своем аккаунте в Twitter написал, что «очень грустно слышать новости о Джордже Майкле». Господин Хан назвал певца «невероятным талантом, который приносил радость миллионам из нас своей музыкой».

Британский музыкант греческого происхождения Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне. Его карьера началась в 1981 году, когда он вместе со своим школьным другом Эндрю Риджли создал группу «The Executives», позднее переименованную в «Wham!». Дуэт добился успеха, такие композиции, как «Wake Me Up Before You Go-Go», «Last Christmas», «Careless Whisper» известны во всем мире. После распада «Wham!» Джордж Майкл начал сольную карьеру и впоследствии выпустил несколько альбомов.

Два года — с 2000-го по 2002-й — у исполнителя был небольшой творческий перерыв. Джордж Майкл попытался вернуть былую популярность, выпустив песню «Freeek!» с ярким видеоклипом, однако даже в Великобритании композиция не стала самой популярной. Также в 2002 году певец выпустил клип на песню «Shoot The Dog» — сатиру на американского президента тех лет Джорджа Буша-младшего и британского премьер-министра Тони Блэра. Господин Блэр представлен в песне «собачкой» господина Буша, которой американский лидер успешно манипулирует.

В 2012 году Джордж Майкл стал первым поп-исполнителем, выступившим с сольным концертом на сцене Парижской оперы. Незадолго до этого он прервал свои гастроли из-за проблем со здоровьем: певец заболел пневмонией в тяжелой форме, о чем много писали британские таблоиды. Однако господин Майкл прошел курс лечения и вернулся на сцену на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне. Он мог выступить десятью годами ранее на церемонии открытия другой Олимпиады — в Афинах, но отказался от предложения написать гимн Игр-2004 и исполнить его.

Певец пять раз получал премии MTV и дважды — Grammy: в 1987 году за лучший R&B дуэт с Аретой Франклин («I Knew You Were Waiting») и в 1988 году в категории «Альбом года» («Faith»). «Faith» стал первым сольным альбомом Джорджа Майкла. Журнал Billboard назвал этот диск самым продаваемым в 1987 году в США — тогда поклонники творчества исполнителя купили более 16 млн экземпляров. Последний альбом певца «Symphonica» вышел два года назад.