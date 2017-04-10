Родственники Джорджа Майкла выселяют его бойфренда из дома

Фади Фаваз, с которым скончавшийся исполнитель встречался с 2012 года, в настоящее время проживает в лондонском доме Майкла в Риджентс-парке. Родственники знаменитости планируют продать этот особняк, а также дом в Оксфордшире , где певца нашли мертвым.



Джордж Майкл и Фади Фаваз

Как пишет Starslife со ссылкой на The Sun, Фаваз «не собирается делать проблемы» в связи с тем, что его попросили освободить недвижимость, хотя очень привязан к этому дому из-за хороших воспоминаний. Для семьи Майкла, напротив, с домом, где он жил, связаны только печальные ассоциации, уточнил источник издания. Кроме того, дома слишком дороги в содержании.

Джордж Майкл ушел из жизни 25 декабря 2016 года, в тот же день его тело обнаружил Фади Фаваз. Причиной смерти 53-летнего певца стали естественные причины – проблемы с сердцем и печенью.