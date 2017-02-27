В доме Джорджа Майкла снимали гей-порно

Как пишет nakanune.tv со ссылкой на Daily Star, в особняке артиста в Оксфордшире тайно снимали гей-порно. Сам Майкл, по данным издания, долго был не в курсе, а когда узнал – "был в ярости".



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"Вокруг Майкла всегда вилось множество прихлебателей, которые использовали его в своих целях. В частности, использовали его особняк для съемок порнографии", - рассказал источник. Причем известно, что на съемки порно прилетала целая американская бригада из актеров, режиссеров, операторов, звукоинженеров и даже осветителей.

Известно, что по крайней мере два фильма были сняты не просто в доме Джорджа Майлка, но и прямо на его кровати. Это произошло в 2011 и 2012 гг., когда певец был на гастролях или ездил в отпуск со своим бойфрендом Фади Фавазом.