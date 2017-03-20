George Michael будет похоронен рядом с матерью

По данным издания, Джордж Майкл будет похоронен рядом со своей матерью на кладбище Хайгейт на севере Лондона, передает РИА Новости.

"Похороны будут камерной церемонией, присутствовать будет очень мало народа. В часовне есть места только для 30 человек, так что, помимо близких родственников, там мало кто будет. Все детали держатся в строжайшем секрете. Большинство гостей узнают подробности буквально за несколько часов до начала церемонии. Это связано с желанием избежать появления фанатов, которые хотят увидеть церемонию прощания со своим кумиром", — приводит Sun слова источника.



Джордж Майкл

Никаких официальных объявлений относительно времени и места проведения похорон не приведено, издание лишь сообщает, что, по его данным, фрагменты из Библии будет читать экс-участница группы Spice Girls, близко дружившая с Джорджем Майклом, Джерри Хорнер (Холлиуэлл). Ее якобы попросил об этом бойфренд покойного, опасающийся, что не сможет справиться с эмоциями.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир. Недавно коронер графства Оксфордшир подтвердил, что певец скончался в результате "естественных причин".