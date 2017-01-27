Скончавшийся в декабре George Michael до сих пор не похоронен

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Британского музыканта Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря 2016 года, до сих пор не похоронили.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на NME, старший коронер Оксфордшира Даррет Солтер должен начать расследование, чтобы выяснить, стал ли прием какого-либо препарата одним из факторов смерти артиста. Но результатов токсикологических тестов по-прежнему нет.

Джордж Майкл
Джордж Майкл

Родственники Майкла получат его тело лишь после завершения всех тестов и окончания расследования.

В декабре представители полиции долины Темзы отмечали, что потребуются дополнительные исследования и что результаты этих тестов вряд ли будут известны в течение ближайших недель.

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