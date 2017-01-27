Скончавшийся в декабре George Michael до сих пор не похоронен

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на NME, старший коронер Оксфордшира Даррет Солтер должен начать расследование, чтобы выяснить, стал ли прием какого-либо препарата одним из факторов смерти артиста. Но результатов токсикологических тестов по-прежнему нет.



Джордж Майкл

Родственники Майкла получат его тело лишь после завершения всех тестов и окончания расследования.

В декабре представители полиции долины Темзы отмечали, что потребуются дополнительные исследования и что результаты этих тестов вряд ли будут известны в течение ближайших недель.