Гендиректор Новосибирской оперы Кехман ушел в декрет

"Гендиректор театра Владимир Кехман взял декретный отпуск по уходу за ребенком", - сообщил "Интерфакс" источник в театральных кругах Новосибирска.

Еще один собеседник из театральной среды города уточнил агентству "Интерфакс", что Любарь была назначена на должность заместителя генерального директора театра в начале текущего года.

Кехман был назначен генеральным директором НГАТОиБ в 2015 году после скандала в связи с показом оперы "Тангейзер" в постановке Тимофея Кулябина. В версии автора Христос был представлен в качестве героя эротического фильма "Грот Венеры", который по ходу действия снимает Тангейзер.