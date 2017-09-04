«Любовный напиток» откроет новый сезон НОВАТа

Сюжет «Любовного напитка» (сороковой по счету оперы гениального итальянского композитора, написанной им в 34 года) звучит вполне современно, хотя впервые публика услышала и увидела оперу в Милане 185 лет назад. В XXI веке главный режиссер Новосибирской оперы Вячеслав Стародубцев представляет зрителям эту занимательную, изящную, остроумную историю как оперную дегустацию.

«В репертуаре Новосибирского театра необходима комическая опера – полномасштабной постановки в этом жанре на сибирской сцене не было более 10 лет, – рассказывает Вячеслав Стародубцев. – На этот раз мы хотим представить спектакль как синтез вокала, драмы и хореографии, характерный для американского мюзикла, в сочетании с романтикой и юмором старого итальянского кино».

Зрителю обещают немало сюрпризов, к примеру, Вячеслав Стародубцев решил заменить речитативы и написал диалоги на русском языке.

Музыкальный руководитель постановки - главный дирижер театра Дмитрий Юровский подчеркнул, что «в музыке комических опер Моцарта, Россини, Доницетти существуют зачатки нового жанра – оперетты. В мелодиях «Любовного напитка» есть некоторое «предчувствие» музыки Иоганна Штрауса, Франца Легара и других. Поэтому к этому произведению нужно подходить с той же лёгкостью, с которой подходишь к оперетте, но при этом нужна очень кропотливая и детальная музыкальная работа, Специфика нашей большой сцены заставила нас найти компромисс – мы сделали некоторые купюры, спектакль стал более компактным и лёгким для восприятия. Чтобы держать энергетику спектакля на нужном уровне, мы заменили речитативы диалогами, поскольку на такой сцене речитативы просто «потеряются» акустически и интерес публики к действию упадёт».