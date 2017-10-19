В НОВАТе назвали дату отставки Кехмана

"Все стороны договорились о том, что Владимир Абрамович (Кехман) 20 ноября выходит на работу, передает дела, пишет заявление на увольнение и последним днем его работы будет 3 декабря. В этот день состоится грандиозный гала-концерт, который мы давно готовили в подарок новосибирской публике", — сообщил РИА Новости в четверг заместитель генерального директора театра по маркетингу Артем Пухальский.

Он отметил, что в настоящее время "по поручению министра культуры РФ" обязанности генерального директора театра исполняет главный режиссер Вячеслав Стародубцев. Ему же Владимир Кехман и передаст дела.