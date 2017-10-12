Главным приглашенным дирижером НОВАТа стал Дмитрий Корчак

Контракт рассчитан на период до 2020 года. Первым спектаклем, который пройдет в этом сезоне под управлением Дмитрия Корчака, станет опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» – она прозвучит 16 ноября.



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Музыкант, сочетающий карьеру оперного певца и дирижера, впервые встал за пульт оркестра НОВАТа летом 2017 года: под его управлением прошел гала-концерт оперных звезд, завершивший оперный фестиваль Вероники Джиоевой.

Дмитрий Корчак: «Я рад и благодарен Владимиру Кехману за то, что он принял мое предложение открыть концертный зал исполнением великой музыки Россини. Этот композитор исключительно много значит в моей музыкальной карьере, и я с волнением предвкушаю возможность прочувствовать глубину и величие «Stabat mater», встав за дирижерский пульт. Тем более что петь будут настоящие звезды – и в то же время мои друзья, которые с готовностью приняли мое приглашение приехать в Новосибирск».