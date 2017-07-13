Владимир Кехман покидает пост Гендиректора НОВАТа

Как сообщил «Известиям» Владимир Кехман, решение уйти с поста генерального директора театра он принял, не дожидаясь вердикта суда (напомним, что в судебном производстве находится дело о его личном банкротстве).

— Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона, — отметил Владимир Кехман.

Бразды правления гендиректор передает главному режиссеру театра Вячеславу Стародубцеву, который пока будет совмещать обе должности.

По словам Стародубцева, за полтора года присутствия в легендарном театре ему удалось вникнуть в его структуру и узнать новосибирского зрителя.