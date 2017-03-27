В НОВАТ появился главный режиссер

Символично, что это назначение произошло 27 марта, во Всемирный день театра.

В НОВАТе режиссёр продолжает традиции московской режиссерской школы, заложенные знаменитыми гитисовцами Львом Михайловым и Ваганом Багратуни, которые работали в Новосибирском театре еще в прошлом веке. Вячеслав Стародубцев окончил факультет музыкального театра Российской академии театрального искусства – ГИТИС (мастерская Дмитрия Бертмана), защитил диссертацию.

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман: «Я благодарен Вячеславу за то, что он принял предложение стать главным режиссером в такое непростое и очень важное для театра время. Ему безоговорочно доверяет вся труппа, он умеет работать с артистами, пытается максимально раскрыть их актерский и вокальный потенциал. Не менее важно, что и новосибирские зрители полюбили спектакли Вячеслава Стародубцева – они всегда проходят при аншлагах».

Сотрудничество московского режиссера с Новосибирским театром оперы и балета началось в феврале 2016 года. В тандеме с музыкальным руководителем и главным дирижером Дмитрием Юровским в течение года он выпустил четыре полномасштабные премьеры, сформировав новое современное лицо театра. Знаковыми постановками для оперного мира Сибири стали «Турандот» Пуччини в формате оперного квеста, «Аида» Верди в стиле fashion-опера, спектакль «Пиковая дама. Игра» на основе оперной партитуры Чайковского, «Бал-маскарад» Верди. «Аида», признанная лучшим музыкальным спектаклем Новосибирска, получила премию Союза театральных деятелей «Парадиз».

Музыкальный руководитель и главный дирижёр театра Дмитрий Юровский: «Настоящий главный режиссёр театра должен чувствовать певца как вокалист, знать музыкальный материал как дирижер, уметь выстраивать роль как драматический актёр, мыслить визуально как художник, чувствовать физиологию движения как хореограф и существовать одновременно как творческая личность, администратор и психолог. Помимо всех вышеизложенных качеств Слава обладает эмоциональной щедростью и европейской утончённостью, что позволяет ему одерживать творческие победы в самом различном репертуаре музыкального театра. Я очень рад за труппу Новосибирского театра оперы и балета, поскольку постоянная работа с Вячеславом Стародубцевым означает музыкальное и сценическое развитие общего уровня постановок и каждого артиста в отдельности».