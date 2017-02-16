Гнесинка не увольняла Максакову

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В Российской академии музыки имени Гнесиных не получали никаких заявлений об увольнении от Марии Максаковой.

Она продолжает числиться старшим преподавателем на кафедре сольного пения.

Мария Максакова
Мария Максакова

"Мы никаких незаконных действий не предпринимали, не увольняли ее срочно. Она просто исчезла, никого не поставив в известность, не приезжает, естественно, ей ставят невыход на работу", — рассказал "Интерфаксу" источник в Гнесинке.

По словам собеседника агентства, Максакова работает в академии по совместительству.

"Она была принята на учебный год, с ней был заключен срочный трудовой договор. Пока мы ждем от нее каких-то объяснений. К нам она ни к кому не обращалась", — отметил источник.

В Минкультуры РФ эту информацию комментировать не стали.

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