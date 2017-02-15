Марию Максакову уволили из Гнесинки

Марию Максакову уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных после того, как стало известно о её отъезде на Украину. Об этом Life.ru рассказали в Гнесинке, где Максакова работала старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Также певица преподавала и в музыкальном колледже имени Гнесиных.



Мария Максакова

Назвать конкретное число, с которого Максакова перестала работать в академии, а также количество её учеников в секретариате не смогли.

Личная страничка Максаковой по-прежнему остаётся на сайте Гнесинки.

После обнародования информации о переезде Вороненкова и Максаковой на Украину оперная певица отменила выступление в Мариинском театре — 30 января она должна была исполнять одну из главных ролей в опере Чайковского "Пиковая дама". В афише театра на ближайшее время спектаклей с её участием нет.

Телефон Марии Максаковой сейчас недоступен. А её PR-директор заявил, что больше не сотрудничает с певицей.