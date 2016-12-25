64 солиста Ансамбля Александрова и худрук В.Халилов разбились в авиакатастрофе

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря после взлета с аэродрома в Адлере.



Ансамбль Александрова

На борту были 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые направлялись в сирийскую Латакию, чтобы поздравить с Новым годом группу российских ВКС. Также на борту были девять журналистов – съемочные группы Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ. В списках пассажиров - Доктор Лиза (Елизавета Глинка).

Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

"Я пребываю в шоке, что не утро, то ужасная новость. То, что случилось сегодня, просто не укладывается в голове. Когда гибнут люди, то просто нет слов, нет комментариев. А если речь идет о деятелях культуры, то думаешь, что и ты можешь оказаться в этой ситуации. Я часто ездил, летал и выступал на разных акциях. Ансамбль Александрова — это визитная карточка российской культуры, это наш бренд. Это замечательный маэстро (Валерий) Халилов и все остальные – это просто невозможно себе представить. Страшная несправедливость, по какой бы причине это не произошло. Мои соболезнования всем родственникам погибших", — сказал Денис Мацуев РИА «Новости».

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя – народного артиста СССР Александра Александрова ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп и рок-хитов. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству.

Список погибших:

Генерал-лейтенант Халилов В.М. (директор и художественный руководитель ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»

Участники ансамбля:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бабовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчастнов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян О.П.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.